Balade moto Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre, 2 septembre 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

Balade moto (toutes catégories) suivie d’un repas concert ouvert à tous.

2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-09-02 . .

Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Plan d’eau de Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Motorcycle ride (all categories) followed by a concert lunch open to all

Paseo en moto (todas las categorías) seguido de una comida concierto abierta a todos

Motorradtour (alle Kategorien) mit anschließendem Konzertessen, das für alle offen ist

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay