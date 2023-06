Concert: SR entre amis Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre, 11 août 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

SR Entre Amis vous propose une musique tantôt acoustique, un brin mélancolique, parfois électrique, tout simplement festive !!!.

2023-08-11 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-11 . .

Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Plan d’eau de Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



SR Entre Amis brings you music that’s sometimes acoustic, a touch melancholy, sometimes electric, and simply festive!

SR Entre Amis te trae una música a veces acústica, a veces melancólica, a veces eléctrica, ¡y sencillamente festiva!

SR Entre Amis bietet Ihnen eine Musik, die mal akustisch, ein bisschen melancholisch, mal elektrisch, einfach festlich ist!!!

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay