Concert: Titan et ses Potes chantent Renaud Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Céaux-d’Allègre, 28 juillet 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

Vous aimez Renaud ? Vous aimerez Christian dit » TITAN » Grand fan de Renaud qui chante avec ses potes le répertoire de Mr Sechan. Bluffant !.

2023-07-28 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-28 . .

Camping du plan d’eau de Céaux d’Allègre Plan d’eau de Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Do you like Renaud? You’ll love Christian, aka « TITAN », a big Renaud fan who sings Mr Sechan’s repertoire with his buddies. Amazing!

¿Te gusta Renaud? Te encantará Christian, alias « TITAN », un gran fan de Renaud que canta el repertorio del Sr. Sechan con sus compañeros. ¡Increíble!

Mögen Sie Renaud? Christian, genannt « TITAN », ist ein großer Fan von Renaud und singt mit seinen Kumpels das Repertoire von Herrn Sechan. Bluffend!

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay