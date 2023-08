Concert: Celtic Frogs Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre, 2 septembre 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

Une guitare, un violon, des percus, une voix.

Des mélodies irlandaises mais pas que..

2023-09-02 20:00:00 fin : 2023-09-02 22:30:00. .

Camping du plan d’eau Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guitar, fiddle, percussion and voice.

Irish melodies but not only.

Guitarra, violín, percusión y voz.

Melodías irlandesas y mucho más.

Eine Gitarre, eine Geige, Schlagzeug und eine Stimme.

Irische Melodien, aber nicht nur.

