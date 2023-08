Balade moto et repas concert les Celtic Frogs Music Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre, 2 septembre 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

Balade moto toutes catégories avec une petite collation sur la route suivie d’un repas concert avec les Celticfrogsmusic ouvert à tous Possibilité de camping sur place ..

2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-09-02 23:30:00. .

Camping du plan d’eau langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Motorcycle ride for all categories, with a snack along the way, followed by a concert-meal with Celticfrogsmusic, open to all. Possibility of camping on site.

Paseo en moto para todas las categorías, con un tentempié por el camino, seguido de un almuerzo concierto con Celticfrogsmusic, abierto a todos. Camping disponible in situ.

Motorradtour aller Kategorien mit einem kleinen Imbiss auf der Straße, gefolgt von einem Essenskonzert mit Celticfrogsmusic, das für alle offen ist Campingmöglichkeit vor Ort .

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay