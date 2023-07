DEMO (1ère partie ) Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre, 4 août 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

DEMÖ est un groupe originaire de Haute-Loire qui propose un rock-électro original porté par deux musiciens expérimentés aux parcours nourris d’esthétiques différentes : Jean Ramain (chant, guitare, boîte à rythme) et Véronique Rideau (basse, chœurs)..

2023-08-04 20:00:00 fin : 2023-08-04 23:00:00. .

Camping du plan d’eau Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



DEMÖ is a band from the Haute-Loire region of France, offering an original rock-electro sound driven by two experienced musicians with different aesthetic backgrounds: Jean Ramain (vocals, guitar, drum machine) and Véronique Rideau (bass, backing vocals).

DEMÖ es un grupo de la región francesa de Haute-Loire que ofrece un original sonido rock-electro liderado por dos músicos experimentados con formación en diferentes estéticas: Jean Ramain (voz, guitarra, caja de ritmos) y Véronique Rideau (bajo, coros).

DEMÖ ist eine Band aus der Haute-Loire, die einen originellen Elektro-Rock anbietet, der von zwei erfahrenen Musikern getragen wird, deren Werdegang von verschiedenen Ästhetiken geprägt ist: Jean Ramain (Gesang, Gitarre, Rhythmusmaschine) und Véronique Rideau (Bass, Chöre).

