La Bande à Bonnaud (2eme partie) Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre, 4 août 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

« Dans l’Estafette de mon père »

Trois copains musiciens , style blues-rock, avec des reprises et des compositions toutes personnelles !

Influences : Clapton, Gallagher, Stevie Ray Vaughan, Police, Lavilliers, Bill Deraime, boissons

à base de malt,.

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 23:00:00. .

Camping du plan d’eau Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Dans l’Estafette de mon père » (In my father’s van)

Three musician friends, blues-rock style, with covers and personal compositions!

Influences: Clapton, Gallagher, Stevie Ray Vaughan, Police, Lavilliers, Bill Deraime, drinks

malt beverages,

« Dans l’Estafette de mon père » (En la furgoneta de mi padre)

Tres amigos músicos, estilo blues-rock, ¡con versiones y composiciones propias!

Influencias: Clapton, Gallagher, Stevie Ray Vaughan, Police, Lavilliers, Bill Deraime, bebidas

bebidas a base de malta,

« In the Estafette of my father » (In der Kutsche meines Vaters)

Drei Musikerkollegen im Blues-Rock-Stil, mit Coverversionen und Eigenkompositionen!

Einflüsse: Clapton, Gallagher, Stevie Ray Vaughan, Police, Lavilliers, Bill Deraime, Getränke

auf Malzbasis,

