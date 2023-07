Les Pipelettes de Bellevie Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre, 29 juillet 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

Besoin et envie d’une bonne dose d’énergie joyeuse pour vous recharger vraiment les batteries ? Alors, bienvenue dans l’univers des PIPLETTES DE BELLEVIE !

Dans leur comédie musicale de poche,

« L’homme descend du SANJ* »

*Songe d’une Anticipation Novatri.

2023-07-29 20:00:00 fin : 2023-07-29 22:00:00. EUR.

Camping du plan d’eau Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Need and want a good dose of cheerful energy to really recharge your batteries? Then welcome to the world of Les PIPLETTES DE BELLEVIE!

In their pocket musical,

« Man Descends from the SANJ* »

*Dream of a Novatri Anticipation

¿Necesitas y quieres una buena dosis de energía feliz para recargar las pilas de verdad? Bienvenido al mundo de PIPLETTES DE BELLEVIE

En su musical de bolsillo,

« L’homme descend du SANJ* » (El hombre desciende del SANJ*)

*Sueño de una anticipación novatri

Brauchen und wollen Sie eine gute Dosis fröhlicher Energie, um Ihre Batterien wirklich aufzuladen? Dann willkommen in der Welt der PIPLETTES DE BELLEVIE!

In ihrem Musical im Taschenformat,

« Der Mensch steigt vom SANJ* ab »

*Traum einer Novatri-Antizipation

