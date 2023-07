Titan et ses potes chantent Renaud Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre, 28 juillet 2023, Céaux-d'Allègre.

Céaux-d’Allègre,Haute-Loire

Vous aimez Renaud ? Alors on ne présente plus Christian dit » TITAN » Grand fan de Renaud qui chante avec ses potes le répertoire de Mr Sechan. Bluffant ! Bien connu chez nous !.

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 22:00:00. EUR.

Camping du plan d’eau Langlade

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Do you love Renaud? Then we no longer need to introduce Christian, aka « TITAN », a huge Renaud fan who sings Mr Sechan’s repertoire with his buddies. Amazing! Well-known in our region!

¿Le gusta Renaud? Entonces no hace falta que te presentemos a Christian, alias « TITAN », un gran fan de Renaud que canta el repertorio del Sr. Sechan con sus compañeros. ¡Increíble! ¡Muy conocido en nuestro país!

Mögen Sie Renaud? Dann müssen wir Christian, genannt « TITAN », nicht mehr vorstellen. Er ist ein großer Renaud-Fan und singt mit seinen Kumpels das Repertoire von Herrn Sechan. Das ist einfach bluffig! Bei uns gut bekannt!

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay