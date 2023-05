♥ Au cœur du 28- ↪Séjour Summer CAMP ( ▶5 jours-4 nuits ▶14 ans – 17 ans ▶Effectif 24 jeunes) Camping du Perche, 17 juillet 2023, Fontaine-Simon.

♥ Au cœur du 28- ↪Séjour Summer CAMP ( ▶5 jours-4 nuits ▶14 ans – 17 ans ▶Effectif 24 jeunes) 17 – 21 juillet Camping du Perche 350€ (- aide de l’Etat pour les publics prioritaires / aides Collectivités / CAF / ANCV /CE-CSE …reste à charge de 30 à 80 €) ▶Eligible à l’aide de l’Etat : vérifiez sur notre site si vous êtes éligible et recevez votre attestation

Séjour proposé sous tente pour des jeunes de 14 à 17 ans ( né-e-s de 2006 à 2009) – groupe mixte de 24 jeunes encadrés par 3 éducateurs-trices.

▶ programme d’activité ▶ Aide de l’Etat ? ▶ Inscription … ▶ Notre site ICI

Le programme d’activités s’organisera autour des activités physiques et sportives, de la vie en collectivité dans la recherche d’une démarche éco-responsable.

Dans le respect du rythme des jeunes, nous proposons lors de cette aventure humaine de pratiquer, d’échanger, d’établir, d’apprendre, d’accepter, d’ajuster les règles de la vie en collectivité.

« Il va y avoir du sport » … mais surtout une vie de groupe construite autour de savoirs retrouvées, de savoir-faire recherchés et de savoir-être révélés !!

Dans une véritable démarche pédagogique d’éducation populaire, les objectifs et les contenus sont conçus pour une démarche active des jeunes. (pas de consumérisme ni de clientélisme)

Ne pas séparer l’action et l’analyse;

Autogestion;

Dialogue – débat;

Produire ses propres savoirs;

Emancipation…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T15:30:00+02:00

sport vacances apprenantes