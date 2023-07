Séjour Raid Mob 2023 Camping du lac Saujon, 31 juillet 2023, Saujon.

Séjour Raid Mob 2023 31 juillet – 5 août Camping du lac Tarifs suivant quotient familial

Lors de la semaine de préparation les jeunes pasent leur permis AM en partie avec les animateurs (code de la route, sécurité routière et plateau) et l’auto école pour la conduite sur route.

Sur la deuxième semaine, ils partent 5 nuits et 6 jours en séjour de découverte en Dordogne, tous les déplacements se font scoters électriques. Les jeunes prparent les itinéraires en avance. 3 scooters devant le camion « balai » et ils se relaient toutes les heures environ. Ils conduisent sous la pluie et dans la nuit, tout en rgaradant leur sécurité.

La CDC met à disposition tout le matériel : camping, transport, scooters électriques, matériel de sécurité, casque, gants vêtement de pluie…

Ils bénéficieront d’activités de découverte et en lien avec la conduite deux roues motirisées.

A la fin du séjour, les jeunes reçoivent officiellement leur permis Am en présence des élus. Ils réalisent également un diporama/vidéo de leur projet.

Camping du lac 17600 Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

CDC cœur de Saintonge