Sports et nature camping du lac d’Hautibus Argentonnay, 7 août 2023, Argentonnay.

Sports et nature 7 – 11 août camping du lac d’Hautibus

A la découverte de sports d’eau et de nature avec un virage dans un parc d’attraction.

Viens découvrir les joies de la vie en collectivité.

A travers des activités sportives, des jeux en foret et en plein air, viens te faire de nouveaux amis et découvrir des nouveaux environnements.

Au programme: une balade en canoé, une journée au parc de la vallée, des jeux en pleine nature, des balades en foret, des activités ludiques et créatives sans oublier les toboggans et la piscine du camping.

camping du lac d’Hautibus 79150 Argentonnay 79150 Le Breuil-sous-Argenton Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@minimes-csc86.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549021850 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lesminimes.centres-sociaux.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T21:00:00+02:00

2023-08-11T09:00:00+02:00 – 2023-08-11T16:30:00+02:00

nature sports