Nature et animaux camping du lac d’Hautibus Argentonnay, 31 juillet 2023, Argentonnay.

Viens à la découverte d’un zoo et d’une balade en barque au cœur du marais poitevin. En camping, viens découvrir les joies de la vie en collectivité.

A travers des jeux en forêt, la visite d’un zoo et une balade en barque, viens t’amuser, découvrir de nouveaux environnements.

Viens te faire de nouveaux amis et enrichir tes connaissances.

camping du lac d’Hautibus 79150 Argentonnay 79150 Le Breuil-sous-Argenton Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@minimes-csc86.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549021850 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lesminimes.centres-sociaux.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T21:00:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T16:30:00+02:00

nature animaux