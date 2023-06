Camp au lac du Marandan Camping du lac de Marandan Saint-Romans, 28 août 2023, Saint-Romans.

Camp au lac du Marandan 28 août – 2 septembre Camping du lac de Marandan Tarifs suivant quotient familial / trajet à partir de Grenoble

Le séjour est destiné à un public préadolescents avec pour objectif principal de vivre une expérience collective en camping.

Les participants seront invités à prendre une part active dans la vie du camp et dans les décisions qui y seront prises.

Les activités du séjour : activités sportives et de pleine nature (trajet aller en vélo, baignade, jeux collectifs, randonnée…), visites culturelles dans les environs (choix effectués en amont avec les participants), grands jeux et veillées.

Nous prévoyons un temps convivial avec les parents le samedi midi (à organiser avec les jeunes).

Le trajet retour s’effectuera avec les familles (organisation d’un covoiturage).

L’équipe d’animation sera composée de professionnels de l’animation, permanents de l’association. Elle sera mixte et rôdée au campisme.

Camping du lac de Marandan 38160 St Romans Saint-Romans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://maisonenfancebachelard.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « mebachelard@neuf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476219606 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

2023-09-02T00:00:00+02:00 – 2023-09-02T14:00:00+02:00

Camp activités sportives séjour sous tentes