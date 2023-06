Branféré : En colo au zoo Camping du Guerno Le Guerno, 26 juillet 2021, Le Guerno.

Branféré : En colo au zoo 26 juillet 2021 – 28 juillet 2023 Camping du Guerno Les familles sont facturées en fonction de leur quotient familial

Tu as toujours rêvé de prendre soin des animaux ? Ce séjour est fait pour toi. Viens à Branféré, tu pourras nourrir et même prendre soin des animaux ! Des activités ludiques et éducatives te seront proposées. Tu pourras notamment passer un moment privilégié dans le parc animalier de Branféré.

Camping du Guerno Le Guerno Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T08:30:00+02:00 – 2021-07-26T18:00:00+02:00

2023-07-28T08:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00

