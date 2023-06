Séjour nature pour les 9-11 ans camping du grand st estephe Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Estèphe Séjour nature pour les 9-11 ans camping du grand st estephe Saint-Estèphe, 10 juillet 2023, Saint-Estèphe. Séjour nature pour les 9-11 ans 10 juillet – 12 août camping du grand st estephe COMPLET / 40€ par enfant Séjour au camping avec des activités tout au long des 5 jours :

– jeux collectifs

– veillées

– karting

– baignade, pédalo

– atelier céramique

– randonnée

– chasse aux trésors

2023-07-10T09:30:00+02:00
2023-08-12T09:30:00+02:00

