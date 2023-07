Terre et Mer Camping du Golf Sainte-Marie-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Marie-sur-Mer Terre et Mer Camping du Golf Sainte-Marie-sur-Mer, 21 août 2023, Sainte-Marie-sur-Mer. Terre et Mer 21 – 25 août Camping du Golf Tarifs au quotient familial allant de 58,8€ à 367,5€ Durant cette semaine les enfants découvriront la baie de Pornic entre Terre et Mer. (rallye photos, découverte de Pornic, visite de la ferme, pêche à pieds…) Camping du Golf 40 Rue de la Renaissance, 44210 Pornic Sainte-Marie-sur-Mer 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 27 36 77 »}, {« type »: « link », « value »: « https://maisondesprojets.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:30:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Sainte-Marie-sur-Mer Autres Lieu Camping du Golf Adresse 40 Rue de la Renaissance, 44210 Pornic Ville Sainte-Marie-sur-Mer Departement Loire-Atlantique Age min 6 Age max 8

