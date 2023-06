Séjour surf à Capbreton Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Capbreton Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes Séjour surf à Capbreton Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Capbreton, 17 juillet 2023, Capbreton. Séjour surf à Capbreton 17 – 21 juillet Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Stage surf et découverte des Landes pour les jeunes du Bas Couserans Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Avenue des Alouettes 40130 CAPBRETON Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 96 47 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00 surf ados Détails Catégories d’Évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Adresse Avenue des Alouettes 40130 CAPBRETON Ville Capbreton Departement Landes Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Capbreton

Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Séjour surf à Capbreton Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Capbreton 2023-07-17 was last modified: by Séjour surf à Capbreton Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Capbreton Camping du Domaine de Fierbois, Avenue des alouettes, 40130 CAPBRETON Capbreton 17 juillet 2023