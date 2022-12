Séjour FLIP camping du bois Saint Hilaire Chalandray Chalandray Catégories d’évènement: Chalandray

Séjour FLIP 18 – 22 juillet camping du bois Saint Hilaire Chalandray

le séjour se fera sur inscription et les tarifs seront mis en place en fonction du quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping du bois Saint Hilaire Chalandray Route de la Gare 86190 Chalandray Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine Nous proposons un séjour pour 10 enfants accopagnés de 3 animateurs durant le festival du jeux.

Des tournois de jeux sur plateaux, découverte de nouveaux jeux avec les créateurs, structures gonflables, jeunx multimédia , tournois sportifs et une programmation à affiner avec les enfants inscrits sur ce séjour.

