Sémussac, mon premier camping en bord de Mer Camping du Bois de la Chasse Semussac, 11 juillet 2023, Semussac.

Sémussac, mon premier camping en bord de Mer 11 – 21 juillet Camping du Bois de la Chasse 715

A proximité de Royan, en remontant l’estuaire de la Gironde, la petite commune de Sémussac sera notre implantation sur la cote atlantique au coeur des forets de pins maritimes et de chenes verts.

La région est essenetiellement connues pour ses grottes troglodytes et ses falaises de calcaire blanc.

Ce séjour est une destination de découverte du camping, alliant vie collective et découverte du patrimoine local : Activités nautiques, zoo de la Palmyre, jeux de palge seront au programme.

Les enfants pourront bénéficier également de grands jeux et activités manuelles, et sans oublier de profiter des joies des veillées entre copains et copines.

Camping du Bois de la Chasse 17 Chemin de la Motte Ronde Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-rouen.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 98 01 80 »}, {« type »: « email », « value »: « s.avenel@aroeven.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:00:00+02:00 – 2023-07-11T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:30:00+02:00

multi-activités détente