Séjour Kouka’nature 8-10 ans Camping « domaine du Koukano » Maurens-Scopont, 24 juillet 2023, Maurens-Scopont.

Séjour Kouka’nature 8-10 ans 24 – 28 juillet Camping « domaine du Koukano » familles éligibles « colos apprenantes » : gratuité / familles non-éligibles : 180 €.

Cette année nous proposons aux enfants âgés de 8 à 10 ans un séjour du 24 juillet au 28 juillet 2023. Le groupe sera composé de 15 enfants. Les enfants seront majoritairement issus de la Communauté de communes.

L’équipe d’animation sera composée de 3 animateurs.

Nous logerons sous tentes au camping « domaine du Koukano » à Maurens-Scopont dans le Tarn. Il est implanté dans un parc de 22 hectares paysagés en bordure de lac et entouré de verdures et de bois. Un paysage vallonné entre montagne Noire et Pyrénées au coeur du pays de Cocagne, sur le territoire de la Communauté de Communes Sor-et-Agout.

Nous partirons avec 2 minibus du service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Sor-et-Agout, que nous garderons à disposition pour toute la durée du séjour. Ils serviront à se déplacer pour se rendre sur les lieux d’activités proches du camping, réapprovisionner le campement en alimentation…

Deux adultes avec un véhicule supplémentaire sont prévus afin d’effectuer les transferts des enfants dans les conditions règlementaires et les obligations du code de la route en matière de transport d’enfants.

Les thématiques abordées seront à dominantes sportive et nature.

Différents temps seront mis en place. Des temps d’activités structurés en matinée, après-midi et soirée. Et des temps de vie quotidienne qui seront animés afin de renforcer les apprentissages et de permettre à chacun d’exprimer son vécu, son opinion. Des temps informels de partage, d’échanges, d’autoconstruction où chaque individu peut trouver sa place dans le groupe.

Tous ces temps de vie collectifs participent à la fois à évaluer le séjour tout au long de son déroulé, mais également avec les enfants à communiquer aux familles, par procuration la réalité d’un quotidien.

Camping « domaine du Koukano » maurens scopont Maurens-Scopont 81470 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.communautesoragout.fr »}, {« type »: « email », « value »: « actionjeunesse@communautesoragout.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.62.03.82.37 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T07:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

sport nature