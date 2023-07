ciné Loire camping Diou, 4 août 2023, Diou.

Diou,Allier

Venez découvrir le film « Le Temps des secrets » dans un cinéma en plein air au bord de la Loire..

2023-08-04 fin : 2023-08-05 . .

camping

Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the film « Time of Secrets » in an open-air cinema on the banks of the Loire.

Venga a ver la película « Tiempo de secretos » en un cine al aire libre a orillas del Loira.

Erleben Sie den Film « Le Temps des secrets » in einem Freiluftkino am Ufer der Loire.

