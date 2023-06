La tête dans les étoiles Camping des sablières Moncoutant-sur-Sèvre, 24 juillet 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

La tête dans les étoiles 24 – 28 juillet Camping des sablières

Allons a la découverte du ciel et de ses étoiles.

En camping, nous allons découvrir les joie de la vie en collectivité.

Vivez une aventure au cœur de la science chez Réaumur ! Venez toucher, sentir, partager… et marcher dans les pas de ce grand savant du siècle des Lumières. Une visite interactive et sensorielle pour petits et grands.

En fin de séjour, nous aurons le plaisir de visiter un planétarium

et d’avoir des étoiles plein les yeux…

Camping des sablières 4 la Sablière MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE 79320 MONCOUTANT-SUR-SÈVRE Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Moutiers-sous-Chantemerle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T21:00:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:30:00+02:00

