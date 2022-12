Ufo’Partir en Vacance à St Raph Camping des philippons Les Adrets-de-L'Estérel Catégories d’évènement: Les Adrets-de-l'Estérel

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

L'ensemble des activités prévues propose des situations d'apprentissage

en particulier :

les activités sportives : balade palmée, apnée

les activités d’éducation à l’environnement : sensibilisation à la biodiverstié marine

Découverte de l’importance des récifs et de la biodiversité. Découverte de la chaine alimentaire en partant du macro-organisme à l’humain. Intervention de l’école de la mer de Saint Raphaël et de l’éducation à l’environnement. Initiation à l’apnée dans une réserve naturelle pour appréhender la faune et la flore.

L’objet est de faire le lien avec le BO de l’EN

– volet 1 cycle 2 : le sens de l’autonomie se construire simultanément

– Volet 2 : Domaine 1 / domaine 3 / domaine 5

– volet 3 : EPS / enseignement moral et civique / questionner le monde / Environnement

