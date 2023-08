Khapta Camp Camping des Nières Ébreuil, 9 septembre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Soirée au bord de l’eau, dans un espace privé et fermé avec présence d’un DJ, où quelques surprises vous sont préparées.

Profitez d’un espace pour planter votre toile de tente et ainsi répartir en toute sécurité et profiter pleinement de votre soirée..

2023-09-09 22:00:00 fin : 2023-09-09 . .

Camping des Nières Rue des Nières

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An evening at the water’s edge, in a private, enclosed area with a DJ, where a few surprises are prepared for you.

There’s also a place to pitch your tent, so you can spread out in complete safety and enjoy your evening to the full.

Una velada a orillas del agua, en un espacio privado y cerrado con DJ, donde le prepararán algunas sorpresas.

También dispondrás de un espacio para montar tu tienda de campaña y disfrutar de la velada con total seguridad.

Abend am Wasser, in einem privaten, geschlossenen Bereich mit Anwesenheit eines DJs, wo einige Überraschungen für Sie vorbereitet werden.

Nutzen Sie einen Platz, um Ihre Zeltplane aufzustellen und sich so sicher zu verteilen und Ihren Abend in vollen Zügen zu genießen.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule