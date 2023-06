Les vendredis fritures -La GuinGuette d’Ebreuil Camping des Nières – 41 Rue des Nières Ébreuil, 26 mai 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

A partir du vendredi 26 mai, retrouvez » les vendredis fritures » à la Guinguette au camping des Nières d’Ebreuil (1 semaine sur 2 le soir et sur réservation ).

2023-05-26 à ; fin : 2023-08-31 . .

Camping des Nières – 41 Rue des Nières

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From Friday May 26, you can enjoy « les vendredis fritures » at the Guinguette in the Nières d’Ebreuil campsite (1 week out of 2, evenings by prior arrangement)

A partir del viernes 26 de mayo, podrá disfrutar de los « Viernes con fritura » en la Guinguette del camping de Nières d’Ebreuil (1 semana de cada 2, tardes con cita previa)

Ab Freitag, dem 26. Mai, finden Sie « Les vendredis fritures » in der Guinguette auf dem Campingplatz Les Nières d’Ebreuil (jede zweite Woche abends und auf Reservierung)

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule