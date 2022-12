Mini reporter camping des Iscles Eygliers Catégories d’évènement: Eygliers

Mini reporter 18 – 22 juillet camping des Iscles

Pour l’ensemble des séjours, les enfants rejoignent directement les lieux de camp. Au besoin, les familles peuvent prendre contact avec la directrice des séjours pour mettre en place un covoiturage. (lieu de camp proche des lieux de vie)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping des Iscles 05600 eygliers Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Mettez-vous dans la peau d’un animateur radio ! Jack Souvant, reporter et producteur de radio, officiant à France Inter, France Culture, Arte et Radio Nova, vous emmène à l’écoute des habitants du territoire, et nous initiera aux techniques de prise de son, interview, reportage radio, etc. Les récoltes faites auprès des habitants seront utilisées dans le projet artistique lié à la création d’un sentier patrimonial à la fond d’Eygliers. Avant de rendre l’antenne, animez une émission en direct live du camping d’Eygliers, à écouter sur les ondes de Ma Quey Radio !

2022-07-18

