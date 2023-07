Un séjour à la découverte de notre patrimoine préhistorique et de la préservation de la nature Camping des grottes Azé, 21 août 2023, Azé.

Un séjour à la découverte de notre patrimoine préhistorique et de la préservation de la nature 21 et 25 août Camping des grottes Les tarifs incluent le transport : de 30.20 € à 85 € en fonction des QF Caf des familles. La plupart des familles vont pouvoir bénéficier de l’aide VACAF AVE soit 20 € maxi par jour et par enfant.

Le séjour a été construit à partir de trois orientations principales : sensibilisation à l’environnement ; la citoyenneté, le vivre ensemble ; découvertes culturelles.

Programme :

• Baignade à la piscine du camping et jeux nautique

• visite de la grotte de la Balme de Rochebin et de la source de Rizerolles

• Randonnée, flânerie dans la nature et observation de la faune et de la flore

• Course d’orientation, chasse au trésor …

• Découverte du vélo électrique

• Soirée étoiles, étoiles filantes, veillées jeux

patrimoine historique – environnement

