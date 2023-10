– projet de quartier : séjour à St Coulomb Camping des chevrets Saint-Coulomb, 16 juillet 2023, Saint-Coulomb.

– projet de quartier : séjour à St Coulomb 17 – 22 juillet Camping des chevrets 520€

Mise en place d’un séjour initié et préparé avec le groupe des jeunes fréquentant le dispositif d’accompagnement à la scolarité et RDv des loisirs du centre social.

Les jeunes ont choisi une destination vacances et activités de bord de Mer, qui éveillait envie et curiosité: Le camping, La découverte du territoire et la pratique d’activités de plein air et sportives

Camping des chevrets 38 rue de la Guimorais Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne

projet de quartier

Luc Mevel