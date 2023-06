J’apprends à nager, j’apprends à rouler camping des Bernes à Lagruère Lagruère, 24 juillet 2023, Lagruère.

Le séjour à Lagruère au « Parc de Retour aux Sources » est un projet adapté aux enfants de 7 à 10 ans. En étroite collaboration avec Val de Garonne Agglomération et coordonné par le directeur de l’Amicale Laïque de Tonneins, la thématique de cette colo apprenante répond à des besoins repérés sur le territoire :

renforcer les compétences des enfants en matière de sécurité dans les déplacements à vélo et les compétences aquatiques.

Elle s’inscrit plus globalement dans le PEDTI de l’agglomération.

camping des Bernes à Lagruère Lagruère Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:30:00+02:00 – 2023-07-24T10:00:00+02:00

2023-07-28T17:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00

natation vélo