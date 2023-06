Séjour nature camping des Bernes à Lagruère Lagruère, 10 juillet 2023, Lagruère.

Séjour nature 10 et 14 juillet camping des Bernes à Lagruère 20 €

Le séjour à Lagruère au « Parc de Retour aux Sources » est un projet adapté aux jeunes de 12 à 15 ans, en étroite collaboration avec le collège Germillac et coordonné par la référente de l’espace jeunes de Tonneins.

Thématique dominante du séjour :

Une attention particulière sera mise sur la pratique et la maitrise de la langue française pour communiquer à l’écrit comme à l’oral, avec ses pairs, avec un public, avec des adultes…

 Le développement durable et la transition écologique

 Les arts et la culture

 Les activités physiques et sportives

 La science, l’innovation, le numérique

camping des Bernes à Lagruère Lagruère Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jeunes3.amicaletonneins@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T10:00:00+02:00

2023-07-14T12:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:30:00+02:00

théâtre sport de nature