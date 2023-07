Camp Nature Évasion Camping des Bastides Salles, 24 juillet 2023, Salles.

Camp Nature Évasion 24 – 28 juillet Camping des Bastides De 30 à 50 € selon Quotient familial

Le séjour se déroulera au camping des Bastides, dans le département du Lot-et-Garonne la belle région de la Nouvelle-Aquitaine, dans le Sud-Ouest de la France. Il est ouvert à 15 enfants âgés de 8 à 10 ans du 24 au 28 juillet 2023. L’hébergement se fera en tente. Le départ se fera le 24 juillet à 9h devant l’accueil de loisirs de Thiviers. Le déplacement se fera avec 2 mini bus. Un séjour sport nature de 5 jours orienté vers la sensibilisation à l’environnement alliera loisirs et apprentissages. De nombreuses activités innovantes et enrichissantes y seront organisés permettant à chaque enfant d’apprendre l’éco système qui l’entoure, d’y être acteur.

Des activités tel que :

– La spéléologie : Les enfants participeront à l’activité de la spéléologie, c’est une l’activité qui consiste à rechercher, repérer, explorer, étudier, cartographier ou visiter les cavités souterraines, naturelles, anthropiques ou artificielles, puis à partager ses connaissances.

– L’escalade : Les enfants seront amenés à escalade un mur de pierre en façade. L’escalade est un sport riche et très complet qui véhicule de nombreuses valeurs telle que le partage, le dépassement de soi. L’escalade est un sport complexe qui comporte ses risques et ses bonnes pratiques, d’une descente en rappel du donjon du Château de GAVAUDUN Les enfants visiteront le château et participeront à la descente en rappel. Ce château est un ancien château fort, de nos jours ruinés, dont les vestiges se dressent sur la commune française de Gavaudun dans le département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. L’ancien château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques.

– La randonnée encadrée par des intervenants qualifiés pour ses animations.

L’équipe d’animation propose des jeux autour de la nature et des soirées animées

Au-delà de ces activités passionnantes, l’équipe sera attentive aux objectifs définis au travers la vie dans un camping : apprendre à l’enfant la vie en collectivité, les rendre responsable et autonome mais aussi être garant de leur sécurité et santé. Une réunion d’information aura lieu avant le séjour et des prises de RDV individuelles pourront être faits selon les difficultés des familles et leurs besoins.

Camping des Bastides 933 route de Fumel, 47150 Salles Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00

sport de nature environnement