Activités sportives en pays de Langres (10-13ans) 24 – 28 juillet camping de Villegusien le Lac 350

Séjours de 5 jours 4 nuits. Hébergement sous tentes au camping de Villegusien le Lac avec piscine, les participants pourront pratiquer diverses activités sportives nautiques et de plein air : tel que le canoé-kayak, la voile, le tir à l’arc, ou encore l’accrobranche. Mais aussi partir à la découverte de Langres et de ses remparts ou des escargots de cohons et de ses jardins suspendus.

Attention : certificat d’aisance aquatique obligatoire

camping de Villegusien le Lac Villegusien le lac Villegusien-le-Lac 52190 Villegusien-le-Lac Haute-Marne Grand Est

sport de nature activités nautique