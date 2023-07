Balade contée Camping de Vaubarlet Sainte-Sigolène, 14 juillet 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Pascale et Patrick, conteurs au sein de Kons’lDiz vous donnent rendez vous pour des histoires d’ici et de là-bas posées au gré du chemin (2h00).

Public familial à partir de 4 ans..

2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Camping de Vaubarlet D43 Route de Grazac

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pascale and Patrick, storytellers with Kons’lDiz, bring you stories from here and there along the way (2h00).

For families aged 4 and over.

Pascale y Patrick, cuentacuentos de Kons’lDiz, te traen historias de aquí y de allá a lo largo del camino (2h00).

Para familias a partir de 4 años.

Pascale und Patrick, Erzähler bei Kons’lDiz, laden Sie zu Geschichten von hier und dort ein, die auf dem Weg erzählt werden (2.00 Uhr).

Familienpublikum ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron