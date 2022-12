Séjour Sport et pleine nature Camping de Trémelin Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Séjour Sport et pleine nature Camping de Trémelin, 17 juillet 2022, Iffendic. Séjour Sport et pleine nature 17 et 22 juillet Camping de Trémelin

400

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping de Trémelin iffendic Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne C’est aux abords du lac de Trémelin à Iffendic que tu pourras découvrir les joies d’être en pleine nature tout en ayant les pieds dans l’eau. Le centre-Bretagne est riche de ses légendes. Au cours du séjour, nous proposons diverses activités de pleine nature. Tout au long de la semaine, tu pourras participer à des grands, jeux, veillées et autres animations dont l’équipe d’animation a le secret. Nous t’attendons pour vivre de belles aventures au grand air.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T17:30:00+02:00

2022-07-22T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Camping de Trémelin Adresse iffendic Ville Iffendic Age minimum 8 Age maximum 12 lieuville Camping de Trémelin Iffendic Departement Ille-et-Vilaine

Camping de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/iffendic/

Séjour Sport et pleine nature Camping de Trémelin 2022-07-17 was last modified: by Séjour Sport et pleine nature Camping de Trémelin Camping de Trémelin 17 juillet 2022 Camping de Trémelin Iffendic iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine