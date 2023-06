Séjour aquatique Camping de St Blaise à Noyant la Gravoyère 49520, 7 août 2023, .

Séjour aquatique 7 – 11 août Camping de St Blaise à Noyant la Gravoyère 49520 Départ du Mans

Tout en respectant le rythme naturel des enfants et des jeunes, les colos apprenantes mixent des modules de renforcement des apprentissages et des animations récréatives qui à travers l’expérimentation, la modélisation et/ou la découverte permettent d’ancrer les acquis.

Sur l’ensemble du séjour seront mises en place des animations aux thématiques variées : expression orale, activités civiques et écologiques, arts et culture et activités physiques et sportives.

Le lieu du séjour de la colo apprenante sur une base de loisirs des Francas du Maine et Loire :

Les bases de loisirs éducatifs d’été sont des structures d’animation mises en place par notre association. Elles accueillent des séjours courts ou séjours de vacances et de loisirs, afin d’aider les organisateurs, les responsables d’associations et de structures à l’organisation de leurs séjours dans le cadre des valeurs éducatives défendues par notre mouvement et se référant à la charte de qualité des séjours.

Au programme :

L’AQUAPARC

Place à la glisse pour cette activité délirante où, pour la première fois, vous allez marcher sur l’eau, sur une surface de 1400 m² !

Ce parc gonflable offre un parcours, des duels, des courses… Vous pouvez sauter, grimper, vous balancer, courir, être catapulté, glisser et plonger

RANDONNÉE KAYAK

Avec un départ au camping de Nyoiseau, il ne vous reste plus qu’à pagayer et à découvrir l’Oudon sous toutes ses formes. Laissez-vous porter au fil de l’eau en avançant à votre rythme pour rejoindre la base de loisirs de Segré-Canoë.

Moment de détente et de convivialité seront au programme pour votre descente.

PADDLE

Le paddle est devenu la petite sensation de glisse accessible…qu’il faut l’essayer, seul, à deux ou jusqu’à 8 ! Pour les aguerris une petite joute nautique permet de finir cette belle session de glisse.

Camping de St Blaise à Noyant la Gravoyère 49520 route de Saint Blaise, Noyant la gravoyère 9520 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « francas49@francas-pdl.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241480203 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:00:00+02:00

Séjour vacances