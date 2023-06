Séjour Géologie Nature Camping de St Blaise à Noyant la Gravoyère 49520, 17 juillet 2023, .

Séjour Géologie Nature 17 – 21 juillet Camping de St Blaise à Noyant la Gravoyère 49520 Départ d’Angers : Tarif Aller/Retour de 15 euros ou possibiité de se rendre directement sur les lieux du séjour par ses propres moyens.

Tout en respectant le rythme naturel des enfants et des jeunes, les colos apprenantes mixent des modules de renforcement des apprentissages et des animations récréatives qui à travers l’expérimentation, la modélisation et/ou la découverte permettent d’ancrer les acquis.

Sur l’ensemble du séjour seront mises en place des animations aux thématiques variées : expression orale, activités civiques et écologiques, arts et culture et activités physiques et sportives.

Le lieu du séjour de la colo apprenante sur une base de loisirs des Francas du Maine et Loire :

Les bases de loisirs éducatifs d’été sont des structures d’animation mises en place par notre association. Elles accueillent des séjours courts ou séjours de vacances et de loisirs, afin d’aider les organisateurs, les responsables d’associations et de structures à l’organisation de leurs séjours dans le cadre des valeurs éducatives défendues par notre mouvement et se référant à la charte de qualité des séjours.

Au programme :

Entre la mine bleue (ardoise) et les vestiges du château des Forges (fer), les enfants partiront à la découverte géologique d’un lieu riche en histoire. Classé zone d’intérêt faunistique et floristique le site propose également un étang de baignade et de nombreux parcours de promenade nature. En plus des visites le séjour inclut des grands jeux et des veillés pour des fous rires garantis.

Camping de St Blaise à Noyant la Gravoyère 49520 route de Saint Blaise, Noyant la gravoyère 9520 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « francas49@francas-pdl.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241480203 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

Séjour vacances