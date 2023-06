Nature et découverte à Vélo Camping de Rochefort sur Loire Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Rochefort-sur-Loire Nature et découverte à Vélo Camping de Rochefort sur Loire Rochefort-sur-Loire, 10 juillet 2023, Rochefort-sur-Loire. Nature et découverte à Vélo 10 – 14 juillet Camping de Rochefort sur Loire Sur inscription – tarifs sans colo apprenantes : -600 : 120€ / 601-900 : 125€ / 901-1200 : 130€ / +1200 :135€ Tu as envie de partir à l’aventure ? Ce camp est fait pour toi ! Pars à vélo pour aller à la découverte de la réserve naturelle de Beaulieu s/ Layon. Mais aussi part explorer le louet en canoë à Rochefort s/ Loire ! Une semaine d’itinérance, de nature, de rire entre copains. Camping de Rochefort sur Loire 49190 Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241540644 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

