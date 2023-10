MOBILITE ET CULTURE À PARIS CAMPING DE PARIS Paris Catégorie d’Évènement: Paris MOBILITE ET CULTURE À PARIS CAMPING DE PARIS Paris, 30 octobre 2023, Paris. MOBILITE ET CULTURE À PARIS 30 octobre – 3 novembre CAMPING DE PARIS 50 euro à 130 euro à charge des parents. Prise en charge de transports possible de revin vers paris. (autoroute). Nous contacter Découverte de Paris et ses monuments en métro, à pied, en bus, en bateau afin de travailler la mobilité des jeunes afin de moins appréhender leur départ pour de futures études et visite des monuments culturelles comme l’arc de triomphe, le musée grevin, le tour sur la scene (avec la présentation de dfférents monuments), ….

Hebergement en mobilhomme CAMPING DE PARIS paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://arel08500.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625881285 »}, {« type »: « email », « value »: « nadege.arel@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:30:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T09:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:59:00+01:00 paris séjour Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu CAMPING DE PARIS Adresse paris Ville Paris Age min 11 Age max 15 Lieu Ville CAMPING DE PARIS Paris latitude longitude 48.85889;2.320041

