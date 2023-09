Balade nature nocturne dans la Vallée du Cens – Petit Port Camping de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Balade nature nocturne dans la Vallée du Cens – Petit Port Camping de Nantes Nantes, 30 septembre 2023

Horaire : 21:00 23:15

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 5 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Randonnée conviviale en pleine nuit en compagnie d’une guide naturaliste dans la belle et dépaysante vallée du Cens, sous les frondaisons. Au départ du Camping du Petit Port, nous cheminerons dans le noir pour rencontrer des créatures de la nuit et nous imprégner des ambiances le long de cette belle rivière.Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans Durée : 2h15 Balade proposée par « Entourée par la nature » Camping de Nantes Nantes Nord Nantes 44300

Camping de Nantes
21 Boulevard du Petit Port
Nantes 44300
02 40 74 47 94
http://www.nantes-camping.fr/

