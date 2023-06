GRAND AIR Camping de mansigné Belbèze-en-Lomagne, 17 juillet 2023, Belbèze-en-Lomagne.

Ce séjour sur la base de loisirs de Mansigné (72) propose aux enfants âgés de 6 à 11 ans de vivre l’expérience de la vie en collectivité tout en découvrant et pratiquant diverses activités telles que la baignade, le swin golf, la pêche, … et en passant non pas « une saison au zoo » mais une journée au zoo de La Flèche.

Camping de mansigné 727 route de la fontaine de saint martin Belbèze-en-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://centresocial-legrandluce.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 40 92 76 »}, {« type »: « email », « value »: « centresocial.legrandluce@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:29:00+02:00

nature animaux

base de loisirs Mansigné / zoo de La Flèche