Tous en selle Camping de Malesse Saint-Privat, 9 juillet 2023, Saint-Privat.

Tous en selle 9 – 14 juillet Camping de Malesse 340€

C’est un petit séjour avec peu d’enfants (16 maximum).

En pleine nature, sur une aire naturelle de camping : au bord d’un étang et située en sous bois.

Les enfants dorment sous tipis

L’objectif de ce séjour étant de vivre une expérience collective en pleine nature.

Les enfants pourront faire une activité cheval au sein de la ferme équestre et tout au long du séjour réaliseront une oeuvre littéraire sur ce séjour, en présence d’un auteur/illustrateur jeunesse.

Le reste du temps les enfants pourront construire des cabanes, faire des grands jeux, etc…

Chaque jour les enfants participent activement aux taches quotidiennes de la vie en collectivité.

Camping de Malesse Saint PRIVAT Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie

2023-07-09T09:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

