TOUS EN SELLE Camping de Malesse Saint-Privat, 8 juillet 2022, Saint-Privat.

TOUS EN SELLE 9 – 14 juillet 2022 Camping de Malesse 250€

Vivre ensemble, ailleurs et autrement !

Les différentes activités se pratiquent autour d’un projet collectif construit avec les jeunes afin de répondre à leur désir de vivre l’aventure ensemble. L’organisation de mini-camps avec randonnée, nuit sous tentes, feu de camps leur permet de vivres des moments uniques, de découvrir, d’expérimenter, d’échanger et d’être acteurs de leurs vacances.

La femme / l’homme du jour, le forum, les règles négociables et non négociables, les bordées sont autant de fonctionnements qui donnent à chacun la possibilité de s’exprimer et de grandir !

Séjour à la ferme équestre de Malesse.

Camping sous tipis.

16 jeunes de 6/10 ans

2 séances de découverte équestre. Randonnée pédestre. Canoés, soirées astronomie, grands jeux.

Camping de Malesse Saint PRIVAT Saint-Privat 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://voilco-aster.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555267933 »}, {« type »: « email », « value »: « voilco-aster@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T00:00:00+02:00 – 2022-07-09T23:59:00+02:00

2022-07-14T00:00:00+02:00 – 2022-07-14T23:59:00+02:00

équitation cheval