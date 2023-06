Soirée Frenchy « Les potos acoustiques » Camping de l’Hérein Visan, 18 août 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Les Potos Acoustiques ! Ouvert à tous!

Reprises de RENAUD, Lavilliers, Téléphone, Noir Désir… les chanteurs énervés! Toute la chaleur du bon vivant à l’Hérein.



Repas sur réservation, possibilité de participer à la soirée autour d’un verre également..

2023-08-18 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-18 00:00:00. EUR.

Camping de l’Hérein Route de Bouchet

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Potos Acoustiques! Open to all!

Covers of RENAUD, Lavilliers, Téléphone, Noir Désir? the angry singers! All the warmth of the bon vivant at l’Hérein.



Reservations required for meals, and you can join in the fun with a drink.

¡Les Potos Acoustiques! ¡Abierto a todos!

Covers de RENAUD, Lavilliers, Téléphone, Noir Désir… ¡los cantantes furiosos! Todo el calor del bon vivant en l’Hérein.



Comida previa reserva, posibilidad de participar en la velada en torno a una copa también.

Die Akustischen Potos! Für alle offen!

Coverversionen von RENAUD, Lavilliers, Téléphone, Noir Désir… die energetischen Sänger! Die ganze Wärme des guten Lebens im Hérein.



Essen auf Vorbestellung, Möglichkeit, den Abend bei einem Glas zu genießen.

