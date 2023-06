Soirée Kitch Camping de l’Hérein Visan, 7 juillet 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Vendredi 7 juillet : Soirée Kitch

Soirée Kitch Music un duo acoustique sur un thème franco-anglais by le Duo C’Open.

Ouvert à tous !



Repas sur réservation, possibilité de participer à la soirée autour d’un verre également..

2023-07-07 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-07 00:00:00. EUR.

Camping de l’Hérein Route de Bouchet

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Friday July 7: Soirée Kitch

Soirée Kitch Music an acoustic duo on a Franco-English theme by Duo C?Open.

Open to all!



Reservations required for meals, and you can join in the fun with a drink.

Viernes 7 de julio: Soirée Kitch

Velada musical Kitch con un dúo acústico sobre un tema franco-inglés a cargo del Duo C’Open.

Abierto a todos



Comida disponible previa reserva, pero también puede unirse a la diversión con una copa.

Freitag, 7. Juli: Kitch-Abend

Kitch Music Abend ein akustisches Duo mit einem englisch-französischen Thema by le Duo C?Open.

Offen für alle!



Essen auf Vorbestellung, Möglichkeit, auch bei einem Getränk am Abend teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes