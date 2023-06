Soirée Quizz Blind Test Camping de l’Hérein 879 Route de Bouchet 84820 VISAN Visan, 8 août 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Ce samedi 16 juillet soirée buzzy quizz ! Ouvert à tous !

Des rires, de l’énigme et du jeu, au Camping de l’Herein !



Repas sur réservation, possibilité de participer à la soirée autour d’un verre également..

2023-08-08 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-08 00:00:00. EUR.

Camping de l’Hérein 879 Route de Bouchet 84820 VISAN Camping de l’Herein – Restaurant La Gam’l à César

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This Saturday, July 16, buzzy quiz night! Open to all!

Laughter, puzzles and games at the Camping de l’Herein!



Reservations required for meals, and you can also join in the fun with a drink.

Este sábado 16 de julio, animada noche de concursos ¡Abierto a todos!

¡Risas, acertijos y juegos en el Camping de l’Herein!



Comidas disponibles previa reserva, pero también puede unirse a la diversión con una bebida.

Diesen Samstag, den 16. Juli, ist Buzzy-Quizabend! Für alle offen!

Lachen, Rätsel und Spiele auf dem Camping de l’Herein!



Essen auf Vorbestellung, Möglichkeit, auch bei einem Getränk am Abend teilzunehmen.

