Eaux vives dans le Morvan Camping de l’étang du Goulot Lormes, 17 juillet 2023, Lormes.

Eaux vives dans le Morvan 17 – 22 juillet Camping de l’étang du Goulot 20 €

La Direction Jeunesse propose un séjour de pleine nature à destination des adolescents de 14 à 17 ans.

L’objectif général du séjour est donner goût à l’apprentissage et à l’effort, favoriser l’épanouissement du jeune, lui permettre de gagner en autonomie et apprendre à vivre ensemble.

Au programme : des activités d’eaux vives, des activités de découverte de l’environnement, des jeux d’expression, des jeux collectifs et des veillées.

Camping de l’étang du Goulot 2 rue des campeurs 58140 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0149212042 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00