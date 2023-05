Le pianO du lac – 2 systèmes solaires / Cabrières-d’Aigues (84) | Camping de l’Etang de la Bonde Camping de l’Etang de la Bonde (Campasun), 8 août 2023, Cabrières-d'Aigues.

Cabrières-d’Aigues,Vaucluse

2 SYSTÈMES SOLAIRES

« Pour chanteuse, lac et petit orchestre flottant. »

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux : une chanteuse pop et son équipage vous emmènent en virée intersidérale!.

2023-08-08 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-08 21:15:00. EUR.

Camping de l’Etang de la Bonde (Campasun) Rives du Lac proche du camping de l’étang de la Bonde

Cabrières-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



2 SOLAR SYSTEMS

« For singer, lake and floating orchestra. »

Set up on the shore and embark on a floating show in a majestic universe: a pop singer and her crew take you on an interstellar joyride!

2 SISTEMAS SOLARES

« Una cantante, un lago y una pequeña orquesta flotante

Instálate en la orilla y embárcate en un espectáculo flotante en un universo majestuoso: ¡una cantante pop y su tripulación te llevan de viaje interestelar!

2 SONNENSYSTEME

« Für Sängerin, See und kleines schwimmendes Orchester »

Eine Popsängerin und ihre Crew nehmen Sie mit auf eine Reise ins Weltall!

