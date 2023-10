Séjour en Camargue Camping de l’Espiguette Le Grau-du-Roi, 30 octobre 2023, Le Grau-du-Roi.

Séjour en Camargue 30 octobre – 3 novembre Camping de l’Espiguette Le tarif de la semaine est fixé en fonction du quotient familial de chaque famille.

Le séjour va s’étaler du 30 octobre 2023 au 3 novembre 2023 inclus. Il regroupera 15 jeunes âgés de 12 à 18 ans et 3 animateurs. Le trajet se fera par le biais de 2 minibus, reliant l’Espace Magnan au Camping de l’Espiguette. Le départ de Nice aura lieu à 9h30, devant les locaux de l’association, le 30 octobre, pour une durée de 3h30. L’aller sera divisé afin de respecter les besoins des jeunes et des conducteurs. Nous ferons une escale à Berre l’Etang afin de se restaurer et de profiter de la superficie du parc pour mettre en oeuvre des activités d’extérieur. Une fois tout cela fait, nous reprendrons la route vers le camping pour s’installer à l’entour de 16 heures. A ce stade, selon l’heure, nous commencerons, collectivement à s’organiser pour la préparation du dîner qui, comme tous les soirs, sera menée principalement par les jeunes, afin d’accrôitre leur responsabilisation, leur sensibilisation vis-à-vis d’une alimentation saine, leur communication et leur respect les uns par rapport aux autres. Une fois repus, nous procederons à la mise en oeuvre d’un cercle de parole (également répété tous les soirs, sauf changement) afin que toutes les personnes présentes, y compris les animateurs, puissent s’exprimer sur la journée passée, les plaisirs et déplaisirs… Un temps calme leur sera accordé pour qu’ils puissent débuter l’écriture de leurs carnets de bords que nous leur aurons distribué. La veillée verra s’épanouir un tournoi de jeux de société. Aux alentours de 22h, les jeunes seront invités à se préparer à dormir, le lever se faisant sur les coups de 8h30.

Au petit matin donc, une fois la toilette et le petit déjeuner effectués, le groupe de 15 jeunes sera divisé en deux pour que l’un puisse profiter d’une balade à cheval et que l’autre aille faire swinger les clubs au mini-golf du camping (les deux groupes profiteront de ces deux activités).

Ces deux activités terminées, nous nous retrouverons pour pique-niquer vers le parc ornithologique que nous irons visiter une fois repus.

Les jeunes auront également des temps de « quartier libre » où, en autonomie et avec des consignes de point de rendez-vous, ils auront la liberté de vaquer à leurs occupations.

La veillée du mardi 31 portera sur Halloween, évidemment.

Mercredi 1er novembre, nous irons à 9 heures visiter les Manades, lieu iconique de la Camargue. Après avoir visité ces dernières, nous mangerons sur le site des Manades. Ensuite, direction les Salins.

Afin de poursuivre le thème de la soirée de la veille, nous proposerons aux jeunes un jeu de société appelé le Loup-garou.

Au programme du jeudi 2, après s’être réveillés tranquillement, car c’est tout de même les vacances pour les jeunes, nous nous dirigerons vers la tour de Luma afin d’en profiter ainsi que de son parc paysager. Après avoir mangé, et avoir octroyé le journalier « quartier libre » aux jeunes, nous irons constater et contempler la beauté historique et esthétique des arènes d’Arles et pour les volontaires, faire quelques amplettes pour ajouter aux souvenirs cérébraux, des souvenir matériels. La veillée de ce jeudi reste à définir, nous comptons sur les jeunes pour faire murir cette réflexion tout au long de la semaine.

Vendredi 3, dernier jour, et réalisation de ce qui a été susdit, interchangement des groupes pour galoper et golfer. Après cela, une pause restauration, un temps calme et nous prendrons la route vers 14 heures pour rejoindre l’Espace Magnan, arrivée estimée à 17h30.

Camping de l'Espiguette 1430 Route des Ganivelles Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie

