Entre Terre et Mer #Édition 2# Camping de l’Espiguette, 24 juillet 2023, Le Grau-du-Roi.

Entre Terre et Mer #Édition 2# 24 – 28 juillet Camping de l’Espiguette Départ depuis la gare TGV de Moval tarifications par jour selon QF.

Bienvenue dans notre séjour au Camping de l’Espiguette au Grau du Roi, une expérience immersive en pleine nature qui vous permettra de vous ressourcer et de vous émerveiller devant la beauté de notre environnement naturel.

Un séjour pour permettre aux jeunes de partager des moments de convivialités autour de la poésie et de l’écriture. Les animateurs seront présents aux côtés des jeunes pour créer et apprendre ensemble: 3 matinées notamment pour proposer des activités autour de l’écriture et de la poésie avec un intervenant local spécialisé avec à l’issu un concours d’éloquence.

L’environnement et l’écosystème marin feront partie des actions fortes menées par le groupe.

Hébergement : Vous serez logé dans de confortables tentes que vous prendrez le temps de monter! Ainsi, vous aurez l’occasion de dormir en pleine nature tout en bénéficiant d’un hébergement confortable.

Activités : Pendant votre séjour, vous aurez accès à une variété d’activités en plein air et sur la mer: Amateur de randonnée, de vélo, de pêche, ballade en chalutier ou d’observation de l’écosystem marin notre programme est organisé par les jeunes dès le premier jour d’arrivée au camping. Soyez acteur de vos vacances. Vous pourrez également participer à des séances de méditation et de yoga en plein air, parfaites pour vous détendre et vous recentrer. Réaliser un journal vidéo de vos vacances sera votre mission collective.

Cuisine : La cuisine fait partie intégrante de l’expérience en plein air. Vous aurez l’occasion de déguster des repas cuisinés sur place, mettant en valeur des produits locaux et frais. Que ce soit un barbecue en soirée ou un pique-nique au bord de mer, vous profiterez de l’atmosphère paisible de la nature.

Guides expérimentés : Pour vous assurer un séjour agréable et en toute sécurité, notre équipe d’animation accompagnée de guides expérimentés vous fera découvrir la faune et la flore locale.

Camping de l'Espiguette Route de l'Espiguette Le Grau-du-Roi 30240 Port Camargue Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

Séjour Mer